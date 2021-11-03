Не справился с управлением: в Днепре водитель маршрутки в час пик на мосту влетел в отбойник

Не справился с управлением: в Днепре водитель маршрутки в час пик на мосту влетел в отбойник

В аварии, предварительно, пострадали два человека.

В Днепре на Амурском мосту водитель маршрутки врезался в отбойник. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось около 09:15. Водитель маршрутки №27, которая двигался с левого на правый берег, не справился с управление и влетел в отбойник. После чего транспортное средство развернулось и еще раз влетело в оградительную часть моста.

Сколько именно людей в момент случившегося находилось в маршрутке, сейчас неизвестно. В результате аварии, предварительно, пострадал один пассажир и водитель.

Движение автомобилей на переправе оказалось заблокировано. Из-за чего спешащим на работу днепрянам пришлось идти пешком.

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