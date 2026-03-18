Не сразу на передовую: в Раде хотят изменить подход к новобранцам

Военная подготовка / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет об ограничении вовлечения военнослужащих в боевые действия сразу после завершения подготовки.

Документ предлагает ввести обязательный адаптационный период продолжительностью не менее трех месяцев до выполнения боевых задач.

Что изменится

Согласно инициативе, военных после учебы не будут отправлять сразу на фронт. Вместо этого они будут проходить дополнительный период адаптации.

Ожидается, что за это время военнослужащие:

закрепят полученные навыки;

адаптируются к условиям службы;

привыкнут к своему подразделению;

снизят риски потерь при выполнении задач.

Кого это касается

Ограничения планируют распространить на все категории военных, в частности:

контрактников;

призывников;

офицерский состав.

Цель законопроекта

Авторы инициативы отмечают, что нововведение должно повысить эффективность подготовки военных и уменьшить потери среди новобранцев.

Законопроект находится на рассмотрении парламента.

Напомним, в Украине работники, имеющие бронирование от мобилизации, получают временную отсрочку от призыва. Однако на практике случаются ситуации, когда даже забронированных мужчин могут доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки данных.