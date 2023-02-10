Не одалживайте соседям эти вещи: навлечете на себя финансовые проблемы, беды и невзгоды

Помогать соседям и занимать им время от времени — благородное дело. Однако есть вещи, которые нельзя давать даже очень близким людям, если вы не хотите навлечь на себя финансовые проблемы. Читайте в материале ТСН.ua, что нельзя занимать соседям.

Вот 5 вещей, которые нельзя занимать соседям, близким, друзьям и даже родственникам.

Деньги

Деньги нельзя занимать соседям, родственникам или просто близким людям, если они последние в вашем доме. То есть, это должны быть именно бумажные деньги, а не заработная плата на банковской карте. В противном случае могут возникнуть проблемы с финансами. Однако здесь существует один важный нюанс: если нужно ссудить деньги состоятельному человеку и на короткий срок, можете это сделать. Когда она вернет их, то поделится своим успехом.

Также по народным приметам запрещено занимать деньги поздно вечером и в понедельник, не стоит давать средства на закате или перед большими церковными праздниками. Лучше не одалживать их в дни рождения членов вашей семьи. Последнее правило особенно важно, если это день рождения ребенка.

Если близкий родственник отправился в далекое путешествие, не рекомендуется в этот день давать взаймы деньги.

Соль и хлеб

Народные приметы говорят, что занимать соседям хлеб и соль не стоит, особенно, если это последний кусочек пищи в вашем доме. Такие действия могут вызвать нищету в семье. Также хлеб не передают через порог и не дают, когда солнце зашло. Иначе у семьи появятся недоразумения.

Соль, в свою очередь, наполнена мощной энергетикой, поэтому если ее одолжить, то можно "привлечь" в свой дом чужие неприятности. Беды могут ждать такого человека даже в личной жизни или на работе. Если соседи попросили у вас соль, стоит просто подарить ее и не забирать обратно.

Посуда

Если соседке вдруг понадобилась посуда, то вариантов немного. Можно ему отказать, дать деньги на покупку или подарить. В долг давать посуду ни в коем случае нельзя. Потому что можно навлечь на свою семью неприятности.

Одежду

Личные вещи всегда скапливают в себе энергетику хозяев. Поэтому одежду можно брать у других людей или давать в долг только в том случае, если вы уверены, что у человека есть благие намерения. Если очень нужна одежда, можете его одолжить, но за это дайте несколько монет, даже мелких. Так вы можете убрать весь негатив.

Веник

Эта вещь – сильное приспособление для очищения энергетики. Поэтому с давних времен наши предки считали, что его нельзя занимать. Так можно привлечь неприятности на членов семьи и оставить дом без защиты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.