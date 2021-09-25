Не стало через несколько часов после рождения: на Прикарпатье рассказали подробности смерти младенца с COVID-19

Не стало через несколько часов после рождения: на Прикарпатье рассказали подробности смерти младенца с COVID-19

Беременность у женщины проходила без осложнений.

В Коломыйском роддоме через несколько часов после рождения умер младенец, мать которого последний месяц перед родами болела коронавирусом. У ребенка сразу после рождения диагностировали двустороннюю пневмонию.

Об этом в комментарии "Общественном" рассказал главный врач Коломыйского роддома Богдан Ленчовский.

Женщина родила 18 сентября в 13:35. Ребенок успел пожить всего несколько часов в тот же день в 18:10 умер. А 21 сентября у младенца подтвердили коронавирус.

"Ребенок родился живым, но уже имел симптомы заболевания. Оценка — 5,6. Сразу после рождения неонатолог оказал ей помощь, ребенка сразу перевели в палату интенсивной терапии. После этого мы сделали ребенку быстрый тест и он был отрицательный", — говорит Богдан Ленчовский.

Сразу после рождения ребенка подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние младенца не улучшалось и через несколько часов его не стало.

Врач также добавил, что женщина находилась на учете в частном медицинском учреждении, беременность у нее проходила без осложнений, с легкой анемией. За 9 дней до родов, 9 сентября, женщина обратилась к медикам. Она жаловалась на насморк и слабость. Быстрый тест показал коронавирус и медики порекомендовали ей поехать в ковидное отделения Ивано-Франковского перинатального центра. Однако женщина сказала, что не доверяет быстрым тестам и на следующий день сделала ПЦР-тест, который показал COVID-19.

Богдан Ленчовский рассказывает, что у беременной была заложенность носа и невысокая температура, а потому она лечилась дома — пила чаи и витамины. 16 сентября во женщины был уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 18 сентября женщина должна была рожать, в этот день ей сделали еще один тест, который тоже был отрицательный.

"Тогда женщина попросила, чтобы вместе с ней на родах был муж. Поскольку мы позволяем партнерские роды с отрицательным ПЦР-тестом, то здесь на месте сделали тест ее мужу. У него ПЦР-тест был положительный. Поэтому мы не позволили ему заходить в родильный дом и быть с женщиной на партнерских родах", — рассказывает Богдан Ленчовский.

У новорожденного коронавирус диагностировали уже после патологоанатомического вскрытия. Медики установили, что COVID-19 привел к двусторонней субтотальной пневмонии у ребенка.

Напомним, ранее в Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент.

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