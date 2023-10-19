Не стоит создавать ложных ожиданий: посол Германии высказался о работе Украины на пути в ЕС

В будущем Украина точно станет членом Европейского союза, однако по поводу сроков Мартин Егерь конкретизировать не стал.

В декабре 2023 Европейский Совет должен принять решение, начнет ли ЕС переговоры с Украиной о вступлении. Германия не просто поддержит, но продвигает такое решение. В то же время, от Украины ожидают масштабных изменений национального законодательства в соответствии с европейским правом и эта работа займет много времени.

Об этом сказал посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде".

Он заявил, что Киев ожидает долгий и сложный путь к вступлению в Европейский Союз, поэтому ему сложно прогнозировать возможные сроки.

Относительно вступления Украины в ЕС до 2030 года в контексте расширения Евросоюза, о котором говорил председатель Евросовета Шарль Мишель, Мартин Егер не дал конкретного ответа.

По словам немецкого дипломата, Украине, которая хочет стать членом ЕС, необходимо ввести у себя всю правовую базу Европейского Союза, а это значит, что страна нуждается в масштабных изменениях национального законодательства в соответствии с европейским правом, а эта работа займет много времени.

"И это не похоже на меню в ресторане. Вы не можете сказать: "О, я не буду брать закуску, лучше возьму основное блюдо, и десерт тоже не хочу". Это значит, что соглашаетесь на европейское право в целом. Нельзя сказать, например: нам интересен единый рынок, но мы не хотим норм по миграции или социальной политике, а право Евросоюза в сфере научного сотрудничества нас вообще не интересует", – отметил Егерь.

В то же время посол сказал, что его впечатляет та работа, которую все проделала Украина, однако подчеркнул, что не стоит создавать ложных ожиданий в обществе.

Напомним, украинские власти преследуют цель подготовиться к вступлению в Европейский Союз через два года после начала переговоров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.