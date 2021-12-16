"Не стоит все болезни списывать на коронавирус": врач рассказала, как бороться с постковидным синдромом

"Не стоит все болезни списывать на коронавирус": врач рассказала, как бороться с постковидным синдромом

Врач советует тем, кто переболел коронавирусом, пролечиться в санатории.

Многие переболевшие коронавирусом жалуются, что даже после выздоровления они продолжают не чувствовать запахов и вкуса, а еще теряют аппетит, из-за чего идет снижение веса. Чтобы избавиться от таких последствий COVID-19, медики советуют пройти курс реабилитации.

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Об этом рассказала врач-пульманолог Светлана Гук в интервью "Фактам".

"Если раньше таких симптомов не было и они продолжаются дольше трех месяцев, вам необходимо углубленно обследоваться. Такое резкое похудение не характерно для COVID-19. При плохом восприятии запахов и тошноты можно заподозрить болезнь печени или желудочно-кишечного тракта. COVID-19 Гастроэнтеролог должен исключить патологию желудочно-кишечного тракта, а лор-врач выяснить, чем вызвано поражение слуха и воспаления в носоглотке. Думаю, было бы полезно полечиться в санатории, который занимается реабилитацией пациентов после COVID-19", – говорит Светлана Гук.

Она добавляет, чтобы получить направление в санаторий, нужно навестить семейного врача.

"COVID-19 может запустить все, что до этого дремало в организме. То, к чему человек склонен, вместо того, чтобы побеспокоить через годы, проявилось раньше, например постковидный суставной синдром. нарушается углеводный обмен, в результате интенсивного лечения может повышаться сахар в крови. Появляются тромботические осложнения, инфаркты, сбивается сердечный ритм. Также нередко досаждают повышенная тревожность и панические атаки", — говорит врач.

Многие пациенты жалуются на то, что переболели коронавирусом бессимптомно, но после этого у них появляется одышка, кашель и т.д., а лекарства, которые назначает семейный врач, не помогают.

"Если вы поправились, а одышка досаждает, как и легкое покашливание (однажды кажется, что состояние улучшилось, а на следующий снова становится хуже), следует углубленно обследоваться. По крайней мере сделать рентген или КТ, сдать анализы", — советует Светлана Гук.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" в 70 раз заразнее, чем вариант "Дельта". В то же время он протекает в более легкой форме. Об этом заявили учёные медицинского факультета Гонконгского университета.

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