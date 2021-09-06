"Не сторонник раздачи пистолетов": глава МВД выступил против легализации огнестрельного оружия

Министр рассчитывает, что вскоре Рада примет закон об обороте оружия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым принять в Украине закон об оружии, но выступает против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой документ необходим. Однако я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в государстве — собственно говоря, раздачи пистолетов", — заявил Монастырский.

Министр рассчитывает, что осенью Верховная Рада может повторно проголосовать и принять этот закон, а МВД это "однозначно поддерживать".

Законопроект, по словам Монастырского, предусматривает создание реестра законной оружия, внедрение нормального сервисного порядке покупки оружия и продление разрешения на охотничье оружие.

"А если мы говорим о незаконном оружии, то не стоит переоценивать: по сведениям, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто есть пиковым в общественном сознании: "где взорвалась граната". Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенную из АТО оружие, не могут ее отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье", — добавил глава МВД.

Напомним, Верховная Рада 4 марта провалила голосование в первом чтении за законы про оборот гражданского оружия и боеприпасов к нему. Так, первый законопроект предусматривает узаконивание обращения оружия, а второй — возможность ее свободного ношения. ТСН решила расспросить украинцев, что они думают о возможности свободно купить себе — револьвер.

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