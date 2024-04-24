Не страшны ни быстрое течение, ни разлив реки: как уклонист на надувном матрасе плыл в Молдову (видео)

За свое экстремальное "путешествие" уклонист обязался заплатить "координаторам" 4 тыс. евро.
Украинец пытался нелегально попасть в Молдову вплавь через Днестр на надувном матрасе.
Об этом передает Госпогранслужба.
Ни быстрое течение, ни разлив Днестра не остановили украинца в намерении незаконно скрыться за границу. "Пловца" уже начало сносить течение, как его спасли прибывшие на лодке пограничники.
Впоследствии выяснилось, что координаторами "путешествия" стали злоумышленники из одного из мессенджеров. За рекомендации по использованию матраса и того, куда положить телефон и сменную одежду, было сказано заплатить 4 тыс. евро. Половину средств уклонист уже заплатил.
Нарушитель привлечен к админответственности. Дело будет рассматривать суд.
Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничник сбежал в Молдову в то время, когда его брат воюет на фронте.
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