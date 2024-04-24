Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не страшны ни быстрое течение, ни разлив реки: как уклонист на надувном матрасе плыл в Молдову (видео)

Не страшны ни быстрое течение, ни разлив реки: как уклонист на надувном матрасе плыл в Молдову (видео)

За свое экстремальное "путешествие" уклонист обязался заплатить "координаторам" 4 тыс. евро.

Украинец пытался нелегально попасть в Молдову вплавь через Днестр на надувном матрасе.

Об этом передает Госпогранслужба.

Ни быстрое течение, ни разлив Днестра не остановили украинца в намерении незаконно скрыться за границу. "Пловца" уже начало сносить течение, как его спасли прибывшие на лодке пограничники.

Впоследствии выяснилось, что координаторами "путешествия" стали злоумышленники из одного из мессенджеров. За рекомендации по использованию матраса и того, куда положить телефон и сменную одежду, было сказано заплатить 4 тыс. евро. Половину средств уклонист уже заплатил.

Нарушитель привлечен к админответственности. Дело будет рассматривать суд.

Плыл в Молдову на надувном матрасе: пограничники задержали очередного уклониста

Плыл в Молдову на надувном матрасе: пограничники задержали очередного уклониста

Похожие темы:

Следующая публикация