Не "сумчане" и не "полтавчане": как правильно называть жителей Сум и Полтавы

Знак при въезде в Полтаву

Из-за длительного влияния русского языка в украинском языке закрепились ошибочные названия жителей городов, или, как их называют, катойконимы. Суффикс «чанt» стал распространенным, что привело к появлению таких неправильных форм, как крымчане, полтавчане и харьковчане. Правильные украинские названия формируются по другим правилам словообразования.

Учительница украинского языка опубликовала на своей странице TikTok видео с правильными названиями жителей некоторых украинских городов, чем вызвала эмоциональную реакцию в комментариях. Большинство корреспондентов не согласны с такими катойконимами.

Как же все-таки правильно называть жителей Сум, Харькова и других, пишет OBOZ.UA.

В своем видеопросветительница указала, что в Луцке живут лучане, в Черновцах — черновчане, в Черкассах — черкасцы, в Запорожье — запорожцы, в Полтаве — не полтавчане, а полтавчане, в Сумах — сумке или сумяне, а в Харькове — харьковцы или харьковчане.

Наиболее правильное название огорчило жителей Сум, Харькова и Черкасс. Они начали писать в комментариях, которые всегда были «сумчанами», «черкасчанами» и «харьковчанами», но отнюдь не «сумчанами», «черкасцами» и «харьковчанами».

О том, согласно украинскому правописанию, именно так и звучат названия жителей этих городов. Это со ссылкой на правила объясняет в своем видео на Facebook филологиня Алина Острожская.

«Запомните, с суффиксом „-чаны“ создаем названия от тех населенных пунктов, которые имеют такие суффиксы, как „цк“, „иц“, „ец“, „ич“, „цы“ и „ки“:

Кропивницкий — крапивчане;

Винница — винничане;

Кролевец — кролевчане;

Дрогобыч — дрогобычане;

Черновцы — черновчане;

Прилуки — прилучане.

Как видите, у Черкасс и Полтавы этих суффиксов нет, поэтому они — черкасцы и полтавчане», — объясняет языковед.

Относительно жителей города Харьков, Острожская говорит, что правильно говорить как харьковчане, так и харьковцы, однако добавляет, что именно словом «харьковцы» испокон веков называли жителей этого города, об этом свидетельствуют дореволюционные книги, словари, журналы и другие документы.

«Обратите внимание, что слово „харьковчане“ стало популярным в 30-е годы XX века, то есть в советский период. И помните, ни в коем случае не „харьковчане“, поскольку это калька из русского от „харьковчане“», — добавляет филологиня.

Также она объясняет о происхождении катойконима «сумке». По ее словам, этот термин возник еще в XVIII веке, а «сумяне» — это старое традиционное название, бытовавшее в устной речи от XVIII до XX века. А термин сумчане не соответствует нормам украинского языка, ведь суффикс чан был навязан в имперский, а впоследствии и в советский период.

На эту тему также есть сообщение у редактора Ольги Васильевой, где она подтверждает, что с суффиксом «-чаны» образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иц-, -ец-, -цк-, -ц-, -ч-, -к-, а самым продуктивным в названиях жителей украинских городов является суффикс.

