"Не существует демобилизации во время войны". Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации

В обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

"Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", – заявил он.

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По словам президента, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", — заявил он.

Владимир Зеленский отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять парней, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", – заявил он.

Глава государства добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

"Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим ходом", — отметил президент.

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации этого года, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которые мобилизуются ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", – отметил он.

Наши дети умирают только потому, что у нас общая граница с Российской Федерацией. Мы первые, кто принял это сражение. Мы просто первые, но мы не единственные. Интервью французским медиа BFM TV и Le Monde. О ситуации на фронте, в частности, уничтожении большого количества российской авиации и наших действиях в Черном море, о весомой поддержке со стороны Франции и означающей пауза для Украины на этом этапе войны, о дестабилизационных мерах Путина в мире, позиции Украины по участию российских спортсменов в Олимпийских. играх, которые пройдут во Франции, и важную для нас поддержку со стороны США и лидеров Европы. —— У нас ребята, держащиеся только потому, что будут работать в пределах с российской федерацией. Мы были впервые на эту битву, но не в одиночку. Обсуждение с франко-медиа BFM TV и Le Monde o situation at the front, including destruction of large number of Russian aircraft and our actions in Black Sea, significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at the stage War, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on issue of Russian athletes competition in upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders. Опубликовано Владимиром Зеленским Вторник, 12 марта 2024 г.

Напомним, 7 февраля ВР поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

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