"Не свидетельствует о радикальном изменении ситуации": в МИД отреагировали на призыв США немедленно покинуть Украину

"Не свидетельствует о радикальном изменении ситуации": в МИД отреагировали на призыв США немедленно покинуть Украину

Кулеба отметил, что США приступили к эвакуации из членов семей сотрудников дипведомства.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение президента США Джо Байдена, призвавшего американцев немедленно покинуть Украину. В ведомстве заверили, что это заявление "не свидетельствует о радикальном изменении ситуации".

Об этом во время брифинга сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 февраля.

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По его словам, Киев знает позицию Вашингтона. Также он добавил, что США начали эвакуацию из членов семей сотрудников дипведомства.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления. Они начали эвакуацию из членов семей сотрудников посольства. Это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", — сказал Кулеба.

Напомним, 10 февраля издание NBC сообщило, что из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Кроме того, он добавил, что военные США не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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