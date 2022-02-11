"Не свидетельствует о радикальном изменении ситуации": в МИД отреагировали на призыв США немедленно покинуть Украину

Кулеба отметил, что США приступили к эвакуации из членов семей сотрудников дипведомства.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали решение президента США Джо Байдена, призвавшего американцев немедленно покинуть Украину. В ведомстве заверили, что это заявление "не свидетельствует о радикальном изменении ситуации".
Об этом во время брифинга сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 февраля.
По его словам, Киев знает позицию Вашингтона. Также он добавил, что США начали эвакуацию из членов семей сотрудников дипведомства.
"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления. Они начали эвакуацию из членов семей сотрудников посольства. Это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", — сказал Кулеба.
Напомним, 10 февраля издание NBC сообщило, что из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Кроме того, он добавил, что военные США не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.
Читайте также:
- "Не паникуй! Готовься!": в Киеве состоялась вторая масштабная обучение по гражданской обороне
- Территория обороны: в Киеве и Одессе проходят масштабные учения для населения
- "Отсиживаться не будем": в Кривом Роге местные жители готовятся защищать свои дома от агрессора
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.