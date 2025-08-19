Не святой бизнес: на Закарпатье поп УПЦ МП вез уклониста под рясой за $10 тыс. (видео)

«Божья» контрабанда: поп УПЦ МП вез уклоняющегося в Словакию, спрятав его под рясой

На Закарпатье священник УПЦ Московского патриархата пытался вывезти за границу уклониста, спрятав под своей рясой. За это поп должен был получить денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов.

Об этом передает Госпогранслужба.

Военные ГПСУ остановил для проверки автомобиль Mercedes, который двигался в направлении границы. Руководил легковушкой 50-летний мужчина. Он удостоверение священнослужителя УПЦ МП одного из монастырей Закарпатья.

Удостоверение священнослужителя. Заметим, что УПЦ МП до сих пор игнорирует требование закона о переименовании и продолжает в официальных названиях скрывать приставку «МП».

При осмотре транспортного средства пограничники обнаружили в нем еще одного человека. Чтобы проехать мимо контрольных постов незамеченным, монах спрятал «пассажира» на заднем сиденье под рясами.

Уклонистом оказался 41-летний житель Сумщины.

© Госпогранслужба

Священник признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за 10 000 долларов США. Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах зпбрал сумчанина в Киеве и спрятал под своими рясами на заднем сиденье.

На место задержания была вызвана полиция.

В действиях священнослужителя видят признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК — незаконную переправку лиц через государственную границу, наказуемую лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

«Пассажиру» придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Ранее в СМИ писали, что клирик УПЦ МП получил командировочное разрешение в Германию и не вернулся.