Не святой бизнес: на Закарпатье поп УПЦ МП вез уклониста под рясой за $10 тыс. (видео)
«Находка» под рясой — священник УПЦ МП попался с поличным, пытаясь вывезти уклониста за $10 000.
На Закарпатье священник УПЦ Московского патриархата пытался вывезти за границу уклониста, спрятав под своей рясой. За это поп должен был получить денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов.
Об этом передает Госпогранслужба.
Военные ГПСУ остановил для проверки автомобиль Mercedes, который двигался в направлении границы. Руководил легковушкой 50-летний мужчина. Он удостоверение священнослужителя УПЦ МП одного из монастырей Закарпатья.
При осмотре транспортного средства пограничники обнаружили в нем еще одного человека. Чтобы проехать мимо контрольных постов незамеченным, монах спрятал «пассажира» на заднем сиденье под рясами.
Уклонистом оказался 41-летний житель Сумщины.
Священник признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за 10 000 долларов США. Последний должен был рассчитаться за сделку после удачного пересечения госграницы. Монах зпбрал сумчанина в Киеве и спрятал под своими рясами на заднем сиденье.
На место задержания была вызвана полиция.
В действиях священнослужителя видят признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК — незаконную переправку лиц через государственную границу, наказуемую лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
«Пассажиру» придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
