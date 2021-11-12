"Не сын чиновника и имел проблемы с законом": в прокуратуре рассказали о виновнике ДТП в Харькове

"Не сын чиновника и имел проблемы с законом": в прокуратуре рассказали о виновнике ДТП в Харькове

После ДТП водитель сделал тест на алкоголь через "Драгер".

Водитель, который накануне сбил в Харькове двоих детей на пешеходном переходе, привлекался к ответственности за другую аварию месяц назад.

Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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“В настоящее время готовится подозрение водителю по ч. 2 ст. 286 УКУ. После ДТП он сдал тест на алкоголь через "Драгер", в состоянии алкогольного опьянения водитель не был. Сегодня ожидаются химические анализы состояния наркотического опьянения", – сообщил Чубенко.

“Водитель Toyota не сын одного из чиновников Харьковской области. Водитель имеет водительское удостоверение, лишения права на управление автомобилем у него на момент ДТП не было. Буквально месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности за совершение ДТП без пострадавших”, — добавил представитель прокуратуры.

По его словам, водителю – 34 года, официально нигде не работает. Сдал кровь и мочу после ДТП. Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлекся на телефон. Также водитель сообщает, что не находился в состоянии наркотического опьянения за рулем.

Автомобиль принадлежит юридическому лицу, информации о незаконности управления водителем автомобилем пока нет, то есть представители фирмы, скорее всего, дали виновнику ДТП автомобиль в пользование.

Напомним, дорожное происшествие случилось 11 ноября примерно в 15:20 на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников – мальчика и девочку. Обоих доставили в больницу.

Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Полицейские предполагают, что сбивший детей мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он был задержан и направлен на прохождение теста на наркотики.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook написал, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье за незаконное производство или хранение наркотических веществ, но дело почему-то было закрыто и не дошло до суда. По словам чиновника, виновник ДТП обязательно ответит за содеянное.

Ранее стало известно, что подозреваемый перед ДТП забирал "закладку" и нарушал ПДД. Очевидцы сделали видеозапись того, как водитель что-то искал у бордюра, затем положил найденное в карман и уехал.

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