Не так скоро, как хотелось бы: синоптик сообщила, когда от Украины отступит сильная жара

Выходные также будут с высокими температурами воздуха.
Жара в Украине продержится минимум неделю, а ее ослабление возможно начиная с 18-19 июля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю... Ослабление жары возможно с 18-19 июля, будет распространяться свежесть сначала из западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться", — написала она.
Синоптик также добавила, что жара будет сочетаться с сухим воздухом.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.