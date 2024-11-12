Не так уж непобедим: украинские стороны ликвидировали вражеский танк (видео)

Бойцы НГУ изрядно поработали, нанеся серьезные потери врагу. Уничтожены как солдаты армии РФ, так и техника противника.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы ликвидировали 19 оккупантов и вражеский танк

Только за сутки на Кураховском направлении пилоты подразделения "Острые Картузы" отряда "Омега" Нацгвардии Украины ликвидировали 19 окупантов, а также уничтожили один танк.

"Зато какой: целую гордость российского оборонпрома, "непобедимый" Т-90М "Прорыв" с "мангалом", — заметил Бутусов.

По состоянию на утро 12 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 712 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1950 военных.

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