"Не такие длинные очереди, как хотелось бы": в терробороне рассказали, активно ли украинцы вступают в их ряды

"Не такие длинные очереди, как хотелось бы": в терробороне рассказали, активно ли украинцы вступают в их ряды

Заместитель командующего Сил терробороны признал, что хотел бы лучших результатов.

Заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сергей Собко рассказал, есть ли очереди на вступление в ряды терробороны.

Об этом он сказал во время вечернего телемарафона по случаю Дня единения в среду, 16 февраля.

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По его словам, "очереди есть, но не такие большие, как хотелось бы". Собко объяснил, что есть разные категории людей с разными настроениями.

"Есть те люди, которые уже решили и хотят вступить (в тероборону — Ред.), и для них нужно только принести этот контракт и он его подписывает. Есть люди, которые колеблются, и здесь нужно коммуникировать, уже довести его до этого решения. Есть те люди, которые вообще ничего не знают. Здесь нужно гораздо больше работать. Скажу так, что мы бы хотели лучших результатов", — сказал Сергей Собко.

Напомним:

С 1 января 2022 года согласно закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны помочь в случае чрезвычайных ситуаций.

Также Рада разрешила терробороне использовать стрелковое оружие.

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