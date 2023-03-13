Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Не там ищут врага грузинские власти": в МИД прокомментировали скандальное заявление премьера Гарибашвили

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Не там ищут врага грузинские власти": в МИД прокомментировали скандальное заявление премьера Гарибашвили

Премьер Грузии раскритиковал Зеленского за то, что он поддержал протестующих против скандального закона об "иноагентах".

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал скандальные заявления грузинских властей, которые в последние дни раздаются в сторону Украины. Он заверил, что заявления грузинских политиков "не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов".

Об этом он написал в Facebook.

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинские власти", — подчеркнул он.

Олег Николенко также подчеркнул, что Украина была и будет оставаться другом грузинского народа и желает не останавливаться в развитии европейского будущего.

Скандальные заявления грузинских политиков касательно Украины

На прошлой неделе глава партии "Грузинская мечта", которая считается пророссийской, Иракли Кобахидзе заявил, что война России в Украине и потеря некоторых территорий являются следствием Майдана 2014 года.

Впоследствии своим заявлением также оскандалился премьер-министр Грузии. Иракли Гарибашвили назвал украинских политиков "грязными неудачниками" и раскритиковал Зеленского за то, что он поддержал протестующих против закона об "иноагентах".

Читайте также:

Грузинский Майдан победил: Закон об иноагентах отменен

Грузинский Майдан победил: Закон об иноагентах отменен

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
273
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация