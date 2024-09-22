"Не территория": журналист назвал одну из главных задач Кремля в Украине

В Украине многие зациклены на сохранении территорий, хотя у Кремля другая задача.

Одной из основных задач Кремля является создание демографического кризиса в Украине.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что в Украине многие зациклены на сохранении территорий, хотя у Кремля другая задача.

"Я постоянно говорю, что российско-украинская война прежде всего демографическая. У нас многие зациклены на территории. Это отголосок СССР. То есть война, как правило, воспринимается не как война за независимость и свободу, а за восстановление территориальной целостности и международного права", – сказал Портников.

Он заявил, что территориальное восстановление должно сопровождаться сохранением населения.

"К примеру, вчера была годовщина Второй карабахской войны. Азербайджан освободил огромную часть своей суверенной территории от армянского контроля. Впрочем, людей там не осталось. Азербайджан никого не потерял. Они сколько имели людей, столько же и осталось. В Украине совсем другая ситуация", – объяснил Портников.

Он заявил, что Кремль имеет четкую задачу — создать ужасные условия для жизни в Украине, чтобы избавиться от населения.

"Россияне мыслят так, что они ведут войну против Украины и не могут нас захватить, впрочем, по их позиции они могут очистить территорию Украины от украинцев. То есть после войны украинцев будет не 40 млн, а 15. И это уже для них будет победой". .Даже если придется согласиться с фактом суверенности Украины, вступлением в ЕС и НАТО. Даже при таких условиях это для них будет победой. добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время армия РФ снова будет прорываться в Покровск.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский объяснил, почему партнеры отказываются предоставлять дальнобойное вооружение.

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