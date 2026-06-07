Не только бензин: в Крыму начали исчезать продукты с полок магазинов

В Крыму скупают продукты

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В оккупированном Крыму начали фиксировать перебои с поставкой отдельных продуктов в магазины. В ряде торговых точек также были введены ограничения на продажу определенных товаров.

Об этом сообщает Агентство.

По информации издания, проблемы с наличием товаров свидетельствуют сообщения в местных чатах и группах в социальных сетях. О дефиците отдельных продуктов рассказали жители разных районов полуострова.

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В частности, трудности наблюдаются с гречкой, сахаром, рисом, мукой, макаронными изделиями и некоторыми другими продуктами питания.

На фоне сообщений о перебоях со снабжением бензина местные жители начали активно закупать продукты длительного хранения, создавая так называемые стратегические запасы. Чаще всего скупают сахар, гречку, муку, масло и макароны.

Кроме того, в отдельных магазинах появились ограничения на продажу определенных категорий товаров.

Жители Симферополя и Севастополя сообщают, что в популярных торговых сетях Пуд, Доброцин и других магазинах отдельные продукты быстро исчезают с полок из-за повышенного спроса.

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В то же время перебои со снабжением не имеют тотального характера и касаются не всех торговых точек на территории оккупированного полуострова.

Ранее сообщалось, что из-за успешных ударов ВСУ по российским бензовозам командование РФ приказало маскировать перевозку горючего в Крым.

Мы ранее информировали, что украинские беспилотники системно атакуют главный маршрут поставки в оккупированный Крым.

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