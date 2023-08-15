"Не только Бердянский и Мелитопольский": эксперт сказал, какое направление откроет путь в Мариуполь

На южном направлении ВСУ удерживают стратегическую инициативу. Бесспорно, речь идет о том, что мы не ограничиваемся никоим образом только двумя уже известными направлениями – Бердянским и Мелитопольским.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Сергей Грабский.

Путь в Мариуполь

Так, Угледарское направление очень интересно по развитию событий. По словам специалиста, в случае прорыва фронта мы выходим на направление Волновахи. Это достаточно важный железнодорожный узел, а вся логистика русской армии базируется на железных дорогах. Если нам удастся прорвать оборону и выйти именно на это направление – это уже создаст предпосылки для прямого прохода в район Мариуполя.

"Ситуация заключается в следующем: нет особого значения, где мы выйдем на побережье Азовского моря. Задача наша с выходом на побережье Азовского моря – перерезать сухопутный коридор. Где это будет осуществлено: будет ли это в районе Мелитополя, или это будет в районе Бердянска, или в районе собственно Мариуполя – для нас на первом этапе этой наступательной операции нет особого значения", – отметил Грабский.

Дальше мы уже будем просто дробить и уничтожать российский южный фронт, продолжает он, который будет обречен.

"Такая оптимистическая картинка... но она сегодня имеет права на существование, исходя из того, что мы имеем", – подытожил Грабский.

Ранее экскомандир роты батальона "Айдар" спрогнозировал, что будет, если до зимы ВСУ не выйдут на побережье Азовского моря.

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