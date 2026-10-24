Не только диагноз, но и последствия: какие заболевания дают право на освобождение от военной службы в Украине

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Годность военнослужащего к дальнейшей службе в Украине определяется не только самим медицинским диагнозом, но и тем, насколько заболевание влияет на работу организма. Окончательное решение принимает военно-медицинская комиссия (ВМК) на основании результатов тщательного осмотра.

В своей работе специалисты ВЛК руководствуются четко определёнными нормами, закреплёнными в Положении о военно-медицинской экспертизе, утверждённом приказом Министерства обороны № 402.

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Что именно учитывают при осмотре на ВЛК

Признание человека негодным, временно негодным или его полное увольнение со службы влекут за собой различные правовые последствия. Во время обследования медики ориентируются на официальный перечень заболеваний из «Положения о военно-медицинской экспертизе», где прописаны конкретные патологии и требования к оценке здоровья.

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Комиссия обязательно анализирует все справки, результаты анализов и то, насколько сильно болезнь мешает нормальному функционированию организма.

По итогам осмотра военнослужащего могут признать годным, временно негодным или полностью негодным к службе. Именно поэтому наличие определенного диагноза само по себе не гарантирует автоматического увольнения, ведь решающую роль играют индивидуальные медицинские показатели и итоговое заключение врачей.

Когда могут уволить со службы по состоянию здоровья

Порядок увольнения со службы регулируется статьёй 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основанием для этого может стать решение ВЛК о полной негодности. Кроме того, закон разрешает уволиться со службы по состоянию здоровья в случае получения инвалидности, если сам военнослужащий не планирует продолжать службу.

Также предусмотрен вариант временной негодности, который требует повторного прохождения медкомиссии через 6–12 месяцев. Какую именно норму применить, решается индивидуально с учетом правового статуса военнослужащего и действующих требований законодательства.

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Какие решения может принять военно-медицинская комиссия

При рассмотрении состояния здоровья военнообязанного ВЛК может вынести заключение, предусматривающее один из следующих вариантов:

признание годным к военной службе;

признание временно негодным с необходимостью лечения и повторного осмотра;

признание негодовым к военной службе в соответствии с установленными критериями.

Медицинское заключение комиссии и само увольнение с военной службы — это два разных этапа. Наличие справки от врачей не означает автоматического завершения службы, ведь военнослужащий должен пройти все официальные процедуры: от подачи рапорта до рассмотрения материалов командованием в установленном порядке.

Что делать, если вы не согласны с решением ВЛК

Если военнообязанный не согласен с заключением врачей, он имеет право обжаловать его в высшей военно-медицинской комиссии или всудебном порядке. Для инициирования пересмотра необходимо собрать пакет документов: медицинские справки, результаты анализов и обследований, а также копию постановления, с которым вы не согласны.

Следует учитывать, что суд оценивает исключительно соблюдение закона и процедуры проведения осмотра, но не дает собственной медицинской оценки состояния здоровья. Поэтому в случае сомнений в объективности заключений целесообразно заранее выяснить точный алгоритм обжалования и четкие сроки подачи заявления в зависимости от ситуации.

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Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине части военнообязанных автоматически продлили отсрочку до 28 января 2027 года, а остальным в ЦНАПах или ТЦК отказывают даже принять заявление. Адвокат Дарья Тарасенко утверждает, что это незаконно, поскольку согласно постановлению Кабмина № 560 документы должны приниматься, если до конца срока отсрочки осталось менее 30 дней.

Отметка «до завершения мобилизации» в «Резерв+» не гарантирует пожизненного освобождения от призыва, поскольку, по словам адвоката Дарьи Тарасенко, военное положение и мобилизация действуют до 30 октября 2026 года. Поэтому военнообязанным рекомендуют проверить точную дату в расширенной выписке, а после 30 октября проследить за автоматическим продлением отсрочки или своевременно подать документы через ЦНАП.

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