Не только для дезинфекции ран: 10 необычных способов использования перекиси водорода

Перекись водорода – надежный помощник при различных ранах и порезах. Но это не единственное его преимущество. О необычных способах использования перекиси водорода читайте в материале ТСН.ua.
Где еще можно применять этот популярный препарат?
Существует не менее 10 интересных способов использования перекиси водорода:
- Отбеливание одежды – если прополоснуть белые полотенца или белье в воде со стаканом перекиси водорода, вещи не будут желтеть при длительном использовании. Также эта жидкость помогает избавиться от определенных пятен на белой одежде. Нужно нанести небольшое количество пятновыводителя, оставить на минуту, а затем аккуратно протереть и сполоснуть холодной водой.
- Лечение грибка на ногах – для этого нужно смешать воду и перекись водорода в пропорциях 1:1 и каждый вечер наносите на пораженные участки.
- От насморка – возьмите 1 столовую ложку перекиси водорода и 1 стакан минеральной негазированной воды. Этот раствор следует использовать как спрей.
- От боли в шее – этот способ использования перекиси водорода прекрасно подходит для тех, кто долго сидит за компьютером или в некомфортной позе. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, смочите платок или любой кусок ткани в перекиси водорода, положите на затерпшее место, а сверху накройте полотенцем. Такой комплес должен оставаться на шее 10-20 минут. Он прогреет и успокоит боль.
- Очистка кедов – если взять 2 столовых ложки соды, 1 столовую ложку перекиси водорода, 1 столовую ложку воды и смешать, а затем нанести эту смесь на белые участки обуви с помощью зубной щетки, вы получите белоснежную подошву. Только не забудьте смыть все через 20 минут.
- Дезинфекция контактных линз – если под руками вдруг нет аптечного раствора, его можно заменить перекисью водорода. После обработки не забудьте промыть линзы.
- Полоскание полости рта – способы использования перекиси водорода очень широкие. Например, препарат помогает избавиться от утро и язв во рту. Для этого нужно набрать в ротовую полость 10 мл перекиси водорода и подержать 5 минут (не глотайте!). А еще это средство отлично справится с отбеливанием зубов и снижением вероятности образования кариеса. Поэтому смело добавляйте его в зубную пасту или ополаскиватель.
- Лечение боли в горле – нужно смешать 1/2 стакана теплой воды с 1/4 стакана перекиси водорода и прополоскать горло.
- Облегчение уборки в доме – препарат помогает избавиться от бактерий в доме, а потому его следует наносить на тряпку во время уборки. Перекись водорода также отлично удаляет плесень и очищает зеркала.
- Очистка ушей – чтобы очистить уши от ушной серы, нужно смешать несколько капель перекиси водорода и теплую воду. В раствор макните ватную палочку и воспользуйтесь ею обычным способом.
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