Не только для мобилизации: адвокат рассказал, зачем мужчин призывного возраста ставят на учет

Мобилизация состоит из разных этапов.
Адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой рассказал, что мужчин призывного возраста ставят на учет не только для мобилизации.
Об этом он сказал в интервью РБК.Украина.
По его словам, учитывая широкомасштабное вторжение вопроса о постановке на учет, не могут не рассматриваться сквозь призму мобилизации.
"В свою очередь, мобилизация состоит из разных этапов: получение информации о военно-учетной и гражданской (образовательной) специальности военнообязанных, имеют ли лица право на отсрочку и т.д. За них военно-учетная и гражданская (образовательная) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и тому подобное", — объяснил адвокат.
Станислав Полевой отмечает: важно, чтобы у военного командования было целостное понимание резервов, на которые они могут рассчитывать.
Напомним, Станислав Полевой объяснял, что граждане Украины могут отказаться от получения повестки в военкомат. Сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.
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