Не только для мобилизации: адвокат рассказал, зачем мужчин призывного возраста ставят на учет

Адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой рассказал, что мужчин призывного возраста ставят на учет не только для мобилизации.

Об этом он сказал в интервью РБК.Украина.

По его словам, учитывая широкомасштабное вторжение вопроса о постановке на учет, не могут не рассматриваться сквозь призму мобилизации.

"В свою очередь, мобилизация состоит из разных этапов: получение информации о военно-учетной и гражданской (образовательной) специальности военнообязанных, имеют ли лица право на отсрочку и т.д. За них военно-учетная и гражданская (образовательная) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и тому подобное", — объяснил адвокат.

Станислав Полевой отмечает: важно, чтобы у военного командования было целостное понимание резервов, на которые они могут рассчитывать.

Напомним, Станислав Полевой объяснял, что граждане Украины могут отказаться от получения повестки в военкомат. Сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.

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