Не только для поездок: в Минздраве назвали привилегии, которые будут иметь украинцы с COVID-сертификатами

Не только для поездок: в Минздраве назвали привилегии, которые будут иметь украинцы с COVID-сертификатами

Во время нового локдауна украинцы с COVID-сертификатом смогут ходить на работу, а не работать дистанционно.

COVID-сертификаты в Украине в будущем могут использовать внутри страны во время локдаунив. Благодаря этому документу украинцы будут иметь доступ ко всем услугам.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер в эфире телеканала "Дом".

"Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, в которых вакцинирован персонал или посетители. Например, спортзал ... Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения", — пояснил Кучер.

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Он также высказал мнение, что в таких условиях в украинцев будет дополнительный стимул вакцинироваться от коронавируса. Поскольку, по его словам, получив сертификат, человек во время локдауна, вызванного вспышкой коронавируса, будет иметь доступ ко всем услугам, возможность ходить на работу и тому подобное.

"Сертификат, который сгенерирует "Дія"- это сертификат и для внутреннего использования", — добавил Кучер.

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Напомним, что украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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В Украине вводят COVID-сертификаты: как выглядит документ на бета-тестировании

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