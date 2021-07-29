Не только для школ: в Минздраве анонсировали введение требования вакцинации от COVID-19 для работы во время карантина

Не только для школ: в Минздраве анонсировали введение требования вакцинации от COVID-19 для работы во время карантина

Сейчас вакцинация от коронавируса в Украине является бесплатной и добровольной.

В Украине могут ввести требование о вакцинации от коронавируса не только для учебных заведений, а и, возможно, для персонала других отраслей, в случае усиления карантина для продолжения их деятельности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции "Украина 30".

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По его словам, сейчас необходимости в принудительной вакцинации нет, ведь иммунизация в Украине является добровольной и бесплатной, а вакцин достаточно. Но в случае значительного распространения коронавируса, подобные инициативы, такие как со школьным персоналом, будут появляться и в дальнейшем.

"Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, в которых предусмотрели одну такую особенность, что учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут продолжать работать, несмотря на все карантинные ограничения, которые могут быть введены на территории области, если более 80% учебно-воспитательного состава вакцинировано против COVID-19. Я думаю, такие инициативы, будут появляться и в дальнейшем", — сказал Ляшко.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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Украина ужесточает правила въезда из-за стремительного распространения штамма "Дельта"

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