Не только Донбасс: Павлюк назвал регион, являющийся целью Кремля

Кремль задался целью в этом году полностью захватить Донбасс. Что больше – в случае успеха РФ намерена оккупировать и Запорожскую область.

Об этом интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его мнению, российские оккупационные войска хотят полностью взять под контроль не только восточные области, но и Запорожскую область.

"...мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году — это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", — подчеркнул он.

По словам Павлюка, главной целью россиян остается уничтожение украинцев, как нации. Украинские войска не давали оккупантам такой возможности с 2022 года.

Напомним, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины. Впрочем, у врага недостаточно сил для захвата областных центров.

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