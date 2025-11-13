Не только энергетика: в ВМС назвали объекты, куда пытаются попасть россияне

Обстрел Одесщины / © Facebook/Геннадий Труханов

Под прицелом россиян в Одесской области не только энергетика, но и порты.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Єдині новини».

Он также отметил, что враг пытается помешать работе зернового коридора.

«Потому что это экспортные возможности, возможность наполнять бюджет. Но, несмотря на все эти попытки россиян, мы продолжаем успешно выполнять наши задачи. Количество судов, которые уже воспользовались коридором, превышает 6000. И это за два года работы», — сказал он.

Напомним, в последнее время россияне атакуют энергетические объекты Одесской области каждые два дня. И если раньше графики почасовых отключений в области либо не применяли, либо применяли, но не для всех очередей, то с 7 ноября ситуация ухудшилась.

Оккупанты также атакуют складские помещения. В частности, во время атаки 2 ноября, когда погибли два человека, были повреждены пять грузовиков. Один из них был с зерном.