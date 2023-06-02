Не только F-16: у Зеленского раскрыли состав "коалиции истребителей" для Украины

Уже восемь стран готовы передать истребители для Украины. Впоследствии это количество может возрасти.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины вошли восемь стран. Теперь речь идет не только о F-16, но и о других моделях современных боевых самолетов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

По его словам, после визита президента Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось обсудить "коалицию истребителей". Украинская делегация смогла добиться "реальных шагов" к ускорению подготовки пилотов для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16"

"Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – рассказал Игорь Жовква.

По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, персонала обслуживания, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании в формате "Рамштайн".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со своей стороны Киев сделает все максимально быстро, чтобы не затягивать процесс получения истребителей F-16. Дальше – дело за партнерами. Речь идет "не об очень большом сроке, а о месяцах".

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