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Не только Mirage 2000: Украина получила новую партию истребителей от Нидерландов

Не только Mirage 2000: Украина получила новую партию истребителей от Нидерландов

Истребители F-16 / Фото: Associated Press

Cовременной боевой авиации в Украине стаkj больше/

Воздушные Силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Эти современные боевые машины уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", — отметил он.

Отдельно глава Минобороны поблагодарил Францию за "стратегически важный вклад в нашу безопасность", заметив, что Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.

Поддержку Нидерландов Рустем Умеров назвал значительным шагом, который приближает Украину к победе и обеспечивает надежную защиту украинских городов и граждан.

"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", – заверил министр.

Напомним, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину. По данным французских СМИ, в первой партии будет три самолета.

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