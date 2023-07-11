Не только Франция и Великобритания: кто еще может предоставить Украине аналоги SCALP

Вслед за Великобританией с решением о предоставлении Украине дальнобойных ракет выступила Франция.

Речь идет о ракетах SCALP, которые станут очень сложной целью для врага. Усилить ВСУ этим оружием могут также другие страны, являющиеся членами Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время национального телемарафона.

Достаточно ли ракет предоставят Украине

SCALP – это крылатая ракета авиационного базирования, являющаяся аналогом Storm Shadow. Страны имеют совместное производство: британская модификация называется Storm Shadow, а французская – SCALP.

"Она имеет возможность полета на сверхнизких высотах, что делает ее очень сложной целью для фиксации, сопровождения, а также сбития российскими системами противовоздушной обороны", – пояснил специалист.

В зависимости от модификации, которую мы получим, радиус действия составляет 250-300 км. Так, вооруженные силы стран-производителей могут использовать 500-километровые ракеты. Однако Коваленко уверяет: нам предоставят то оружие, которое работает до 300 километров.

Предварительно Франция предоставит Украине примерно 50 ракет. Насколько это много или мало оценивать сложно.

"Это лучше, чем ничего. Но хотелось бы и больше... Мы должны понимать, что военно-промышленный комплекс стран-партнеров не предусматривал столь масштабного использования. Это касается как боеприпасов для ствольной артиллерии, так и крылатых ракет. Поэтому на время хватит", – считает Коваленко.

Следует заметить, что усиление ракетами SCALP сейчас крайне уместно. Дело в том, что мы довольно давно используем Storm Shadow, поэтому есть расход какого-то количества того боекомплекта, предоставленного Великобританией.

Кто еще может помочь

Как подчеркнул Коваленко, эти ракеты есть не только в Великобритании и Франции. Они покупались и другими странами ЕС и НАТО.

"Кстати, у Германии есть такая модификация ракет как Taurus, также очень похожая на Storm Shadow и SCALP. Поэтому помочь есть кому Украине именно этим вооружением", — подытожил обозреватель.

Заметим, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предоставлении Украине дальнобойных ракет SCALP во время саммита НАТО в Вильнюсе. По его мнению, сегодня крайне важно подать сигнал нашей стране и продемонстрировать единство Североатлантического союза.

Издание Reuters добавило, что первые ракеты уже поступили в Украину.

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