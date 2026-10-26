Не только футбол: Григорий Козловский помог воспитанникам львовского центра «Мрия»

Реклама

Инициатива стала ответом на потребность учреждения в создании надлежащих условий для занятий спортом. Григорий Козловский вместе с командой «Руха» поддержал реконструкцию, и работы удалось завершить в течение нескольких недель. Теперь дети могут играть в футбол на качественном покрытии и проводить больше времени за активными играми.

«Мы обновили освещение, провели реконструкцию поля, которое теперь имеет новое покрытие и современную дренажную систему. Думаю, во Львове только здесь и в Академии „Руха“ есть поля такого высокого качества», — рассказал Григорий Козловский.

Реклама

Основатель клуба подчеркнул, что даже во время войны важно создавать для детей позитивные моменты, поддерживать их увлечения и открывать новые возможности. Для Григория Козловского развитие детского футбола — это не только подготовка будущих спортсменов, но и вклад в здоровье, уверенность и социальную адаптацию молодого поколения.

Реклама

В центре «Мрия» обучаются 235 детей с особыми образовательными потребностями. Среди воспитанников есть дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Для них доступ к качественной спортивной инфраструктуре имеет особое значение: командные игры помогают развивать коммуникативные навыки, налаживать контакты и активнее участвовать в жизни сообщества.

Руководительница НРЦ «Мрия» Галина Пирч поблагодарила Григория Козловского и футбольный клуб «Рух» за быструю реакцию на обращение. Она отметила, что центр долгое время искал поддержку для создания современной футбольной площадки, а после появления нового поля у детей появилось больше возможностей для полноценных занятий спортом.

«Для нашего центра и для каждого нашего воспитанника сегодня действительно исторический день. Спортивная реабилитация — неотъемлемая часть развития и адаптации наших детей, и иметь собственное, современное, профессиональное футбольное поле прямо на территории учреждения — это невероятное счастье. Мы искренне благодарим мецената Григория Козловского и организатора Олю Витак за этот бесценный подарок, за заботу и большие сердца. Вы видите глаза детей, когда они впервые выходили на этот профессиональный газон! Уверена, что эта площадка принесет им множество ярких побед, счастливых мгновений и поможет раскрыть новые таланты», — отметила Галина Пирч.

Официальное открытие ознаменовалось перерезанием ленты с участием Григория Козловского, инициатора проекта Ольги Витак, директора центра «Мрия» Галины Пирч и воспитанницы центра Ларисы Шандор. Площадку сразу же опробовали в деле — Григорий Козловский вместе с воспитанником Николаем Назиным нанесли первый символический удар по мячу.

Реклама

Дети опробовали новое футбольное поле и поделились первыми впечатлениями. Николай Назин и Богдан Александров, воспитанники НРЦ «Мрия», признались, что любят футбол, болеют за «Рух» и мечтают в будущем стать профессиональными футболистами. Ребята также поблагодарили за новое поле и экипировку любимого клуба.

Важной частью инициативы стало дальнейшее сотрудничество между клубом и учебным заведением. «Рух» и НРЦ «Мрия» подписали меморандум, который предусматривает занятия воспитанников с тренерами Академии «Руха» и посещение матчей команды.

«Это даст детям возможность приобщиться к футбольной среде, познакомиться с тренировочным процессом и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества», — отметил Григорий Козловский.

Проект также демонстрирует, как футбольная инфраструктура может служить не только достижению спортивных результатов, но и удовлетворению общественных потребностей. Поддержка детских инициатив, доступность тренировок и взаимодействие с профессиональными клубами помогают создавать условия, в которых дети могут раскрывать свои способности независимо от жизненных обстоятельств.

Реклама

Стоит отметить, что футбольная академия «Руха» под руководством её основателя Григория Козловского внедряет современную модель развития молодых игроков, в которой футбол сочетается с научными исследованиями, медицинским сопровождением, цифровыми решениями и искусственным интеллектом. Недавно во Львове Григорий Козловский организовал конференцию «Спортивная наука в Академии „Руха“, представил опыт академии и пригласил представителей других клубов обменяться профессиональными наработками.

Григорий Петрович Козловский — украинский бизнесмен, основавший ФК «Рух» и его футбольную академию. Он также известен как меценат и благотворитель, поддерживающий развитие отечественного футбола, реализацию социальных проектов и помощь Вооружённым силам Украины.

Новости партнеров