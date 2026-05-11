Не только грозы, но и похолодание: чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине будет очень разнообразной

Во вторник в Украине будет достаточно тепло, температура поднимется до +24, однако в среду будет прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода во вторник, 12 мая

Во вторник будет теплая погода по ближайшей перспективе, днем +20+24 градуса. Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской, а также кое-где на Харьковщине и Луганщине.

Температура воздуха в течение дня вторника составит +19+23 градуса, прохладнее будет на Закарпатье, только +13+17 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы. В восточных областях ветер будет не сильным, умеренным.

Погода в Киеве 12 мая

В Киеве 12 мая ожидается теплая погода до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой.

Погода в среду, 13 мая

Уже в среду, 13 мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, отметила синоптик.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупредил, что 11 мая в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключения будут Крым, Волынская и Закарпатская, Запорожская, Кировоградская и Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

Кроме того, информация о якобы непрерывной жаре до +40 градусов в Украине летом 2026 года не соответствует действительности и преувеличена.

