Не только грозы, но и похолодание: чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни
В ближайшие дни в Украине ожидается заметное ухудшение погоды — кратковременные дожди, грозы, сильный ветер и понижение температуры в большинстве областей.
Во вторник в Украине будет достаточно тепло, температура поднимется до +24, однако в среду будет прохладнее.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода во вторник, 12 мая
Во вторник будет теплая погода по ближайшей перспективе, днем +20+24 градуса. Дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской, а также кое-где на Харьковщине и Луганщине.
Температура воздуха в течение дня вторника составит +19+23 градуса, прохладнее будет на Закарпатье, только +13+17 градусов.
Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы. В восточных областях ветер будет не сильным, умеренным.
Погода в Киеве 12 мая
В Киеве 12 мая ожидается теплая погода до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой.
Погода в среду, 13 мая
Уже в среду, 13 мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, отметила синоптик.
Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупредил, что 11 мая в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключения будут Крым, Волынская и Закарпатская, Запорожская, Кировоградская и Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.
Кроме того, информация о якобы непрерывной жаре до +40 градусов в Украине летом 2026 года не соответствует действительности и преувеличена.