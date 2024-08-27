Не только с бомбардировщиков: Россия с Каспия может запускать ракеты с нового корабля – ВМС

Запускать ракеты с Каспия – это уже устоявшаяся российская практика.

Россия может запускать ракеты с Каспийского моря не только с бомбардировщиков, но и с нового корабля.

Об этом сообщил спикер Военно-морских Сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Эспрессо.

Также читайте Конфликты с ТЦК: в Волынском военкомате определили место для общения с адвокатом

"Россияне могут наносить огневые удары с акватории Каспийского моря, но остается вопрос в эффективности таких действий. Если с Черного моря ракеты типа "Калибр" перехватываются, то с Каспийского моря времени на реагирование еще больше. В этой зоне корабли РФ чувствуют себя в относительной безопасности", – рассказал Плетенчук.

По его словам, запускать ракеты с Каспия – это уже устоявшаяся российская практика.

"Однако радиус действия позволяет использовать и эту акваторию. У россиян также был проект, предусматривающий возможность запускать другие ракеты из этой зоны. Эту информацию еще предстоит детально изучить, но в любом случае технически это возможно", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, РФ осуществила вторую подряд атаку по Украине. Какие города были под прицелом и какие последствия – читайте ЗДЕСЬ.

ПВО работали во всехрегионах страны! Все об атаке 26 августа

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.