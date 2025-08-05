Не только каракурт: в Украине есть сотни пауков, о которых вы даже не слышали

Паук / © Unsplash

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В Украине обитает не менее тысячи видов пауков, однако большинство людей знает лишь несколько из них.

Об этом рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии для «Телеграфа».

По словам Иосипчук, большинство украинцев знает лишь несколько видов пауков — таких, как каракурт, тарантул и аргиопа. Между тем в природе Украины обитают сотни других видов, о которых широкий круг людей почти ничего не знает. Некоторые из них внешне похожи на ядовитых «родственников», что часто вызывает путаницу. Например, представители рода Steatoda могут выглядеть как каракурты, хотя не имеют такого опасного яда.

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Отдельную сложность в изучении этих существ, по словам Иосипчук, создает отсутствие названий на украинском языке для многих видов. Поэтому ученые в основном пользуются латинской номенклатурой.

Арахнолог также отмечает: некоторые регионы Украины остаются малоисследованными, а новые виды могут проникать с территорий соседних государств. Если такие пауки не представляют угрозы или не имеют яркого вида, их появление может пройти незамеченным.

«Например, здесь плохо изучена Винницкая, Кировоградская области. Там найдено около 70 видов. Для сравнения, Херсонская и Харьковская области насчитывают около 400 видов», — отметила ученая.

Напомним, ученые обнаружили новый род тарантулов, самцы которого имеют самые большие среди всех известных пауков органы для размножения. Их длина достигает пяти сантиметров.

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