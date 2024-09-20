Не только Киев: загрязнение воздуха фиксируют еще в нескольких областях

По состоянию на пятницу, 20 сентября, качество воздуха ухудшилось не только в Киеве и области, но и в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Дымение вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей", — говорится в сообщении.

Накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. В МВД советуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми, поддерживать водный баланс, использовать маску или респиратор, а также воздухоочиститель.

Отмечается, что мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин сообщил о временном ухудшении состояния воздуха в общине. По состоянию на утро фиксируется повышение концентрации пыли. По его словам, причиной ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме близ Конотопа.

"В Конотопе сейчас можно топор в воздухе, наверное, повесить… А все это потому, что загорелись торфяники", — отметил Семенихин.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 сентября в Киеве фиксируют ухудшение состояния воздуха. Киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещения и ограничить продолжительное пребывание на улице.

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