Не только материальный ущерб, но и вред неприкосновенности и здоровью: открывают реестр ущерба от войны

Заместитель главы Министерства юстиции Украины прибыла в США для переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и с американскими политиками в Вашингтоне по реализации механизма компенсации ущерба.

Международный реестр ущерба от войны откроется с апреля. Заявления от пострадавших от полномасштабного вторжения РФ в Украину будет принимать соответствующий секретариат реестра. Он будет "собирать, обрабатывать, систематизировать, группировать и заносить их в соответствующие секции".

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Она уточнила, что в апреле 2024 года стартует первая категория реестра – и его часть, касающаяся ущерба и ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине", – пояснила замминистра.

По ее словам, через приложение "Действие" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр.

Будет разработана инструкция, как подавать заявление. Доступны будут два языка – украинский и английский, по выбору.

В соответствующей форме нужно будет указать около предложенных утверждений: "да" или "нет".

В реестр нужно будет скачать соответствующие доказательства.

"Речь идет об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела — любые подтверждающие документы", — рассказала она.

В настоящее время налаживается сотрудничество международного реестра с имеющимися реестрами в Украине, которые также ведут учет поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы можно было использовать эти данные для верификации заявлений.

"Действие" будет выступать посредником между национальными регистрами и международным, уточнила Мудра.

Ожидается, что по первой категории поступят сотни тысяч заявлений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Учитываются не только материальный ущерб, но и вред, причиненный личной неприкосновенности, здоровью.

Граждане смогут обратиться в реестр по поводу потери из-за войны или на войне своих близких, родных. Принудительно депортированные или внутренне перемещенные лица или выехавшие из страны тоже смогут воспользоваться реестром.

Далее будут постепенно добавляться другие категории – для государства и юридических лиц. Со временем появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать эту информацию и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации, конкретизировала Мудра.

Компенсационная комиссия еще не создана, рассказала она. Для формирования этого отдельного органа требуется многостороннее международное соглашение, которое должно быть подписано государствами и ратифицировано парламентами стран-подписантов.

Следовательно, реестр прекратит свое функционирование и станет в комиссию, когда она будет создана.

"Наша амбициозная цель — чтобы проект соглашения о международной компенсационной комиссии был согласован до конца текущего года. Еще какое-то время уйдет на его подписание и дальше — на ратификацию", — добавила замминистра.

По ее мнению, подписантами будут выступать те же страны, которые взяли на себя обязательства по созданию реестра, а также другие страны, "чтобы иметь глобальную поддержку".

Напомним, Украина получит транши из пакета помощи ЕС в 50 млрд евро. Стало известно о встречах Европейской комиссии с украинскими должностными лицами. Главная тема, которую обсуждали – нынешняя поддержка Евросоюза Украины.