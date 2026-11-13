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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Не только медики: Безуглая заговорила о мобилизации женщин в Украине и назвала "критические" профессии

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что считает мобилизацию женщин необходимой, отметив конституционное равенство граждан и потребность войска в инженерках и IT-специалистах.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Марианна Безугла

Марианна Безугла / © Facebook Марьяны Безуглой

Народная депутат Марьяна Безугла подтвердила свою позицию относительно необходимости мобилизации женщин в Украине.

Свои аргументы нардеп озвучила в интервью изданию РБК-Украина.

Парламентарий отметила, что отстаивает идею единого подхода к военному учету для всех граждан, независимо от пола, ссылаясь на Конституцию.

Да, это правда. Я не скрываю эту позицию с самого начала. Речь шла о возможности использования электронной системы учета для всех граждан. Не только с акцентом на женщин, а для всех, потому что есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан», — заявила Марьяна Безуглая.

По словам депутата, государство должно иметь полную картину того, какие профессии и навыки среди населения, чтобы понимать свой реальный мобилизационный резерв. Она напомнила, что на первом этапе реформы ТЦК заложила норму о создании реестра военнообязанных, который впоследствии стал основой для системы «Резерв+».

Безуглая раскритиковала решение о сужении перечня специальностей для женского военного учета, принятое ранее под давлением общественного резонанса. По ее словам, тогда с учета сняли даже тех специалистов, которые уже на нем состояли, в частности, связистов, оставив обязательный учет только для медиков.

«Но сейчас чрезвычайно важны разные специальности, в частности инженерки и IT-специалисты. Мы фактически не видим, какой у нас резерв», — подытожила народная депутат.

Ранее депутат Безугла выступила с призывом радикально пересмотреть и ограничить систему бронирования в Украине, отменив отсрочки для силовых ведомств, чиновников, ученых и медиков.

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