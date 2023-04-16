Не только мировая житница: эксперт ответил, что Украина будет экспортироваться в Европу после войны

Украина может стать не только мировой житницей, но также имеет потенциал в возобновляемых источниках энергии.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он напомнил, что у Украины много и редкоземельных металлов, и природного газа, и угля.

"У нас много есть и редкоземельных металлов, и природного газа, и угля. То есть потенциал очень большой. Кроме того, не реализован также потенциал возобновляемых источников энергии — солнечная энергетика, ветровая энергетика, биотопливо. В перспективе это может быть водородная энергетика”, – отметил Омельченко.

Эксперт отметил, что в течение 10-15 лет Украина может добиться уровня обеспечения своей экономики энергией, используя возобновляемые источники на 50%. Он назвал это абсолютно реальным. Однако отметил и некоторые условия.

"Для этого необходимо, прежде всего, создать инвестиционное привлекательное поле. Потому что в военный период никто инвестировать не будет серьезных средств. И нам надо изменить очень много всего, прежде всего заняться децентрализацией, демонополизацией энергетики", — сказал эксперт.

Напомним, Венгрия и Польша запретили импорт украинского зерна. Таким образом, страны защищают собственный аграрный сектор.

Тем временем ЕС и Британия прекратили закупку российского угля.

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