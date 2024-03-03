Не только мужчин: Жорин о необходимости общей мобилизации в Украине

Военный призвал общество мобилизоваться, совместно работать на победу и рассчитывать исключительно на себя, а не на иностранных партнеров.

Мобилизация в Украине должна быть всеобщей – и речь идет не только о мужчинах. Вся страна должна работать на победу.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

"Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны идти в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства", – говорит Жорин.

Военный призвал общество мобилизоваться и совместно работать на победу.

"Нужно осознать, что рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться. Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе", – подытожил заместитель командира 3-й штурмовой.

Ранее Максим Жорин рассказал, какой должна быть мобилизация, чтобы выиграть войну.

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