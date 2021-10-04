Не только на почве, но и в воздухе: украинцев снова предупредили о заморозках

Не только на почве, но и в воздухе: украинцев снова предупредили о заморозках

Погода буде соответствовать І уровню опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям снова предупреждает украинцев о заморозках ночью 5-7 октября.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 5 октября в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: дневная температура воздуха будет достигать +15 градусов

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