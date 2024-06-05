Не только на свет: в Раде готовят повышение цен на еще одну коммунальную услугу

После повышения цен на электроэнергию следующим может увеличиться тариф на тепло.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в интервью Radio NV.

На вопрос журналиста, когда ожидается рост цены, политик ответил, что не знает.

"Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, что не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет", – отметил Железняк.

По его словам, субсидии будут перечислены по новому тарифу.

"Простите за немного черный юмор: дай Бог, чтобы нам было за что платить. Потому что пока у нас проблема в том, что вообще электричество не поставляется. Вот я сейчас сижу, у меня свет выключен, как и у большинства, наверное, киевлян", – прокомментировал он.

Напомним, с 1 июня в Украине выросла цена на электроэнергию. Теперь электроэнергия для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей стоит на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.