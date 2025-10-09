Не только "Нептун" и "Фламинго": Зеленеский назвал оружие, бьющее по РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

В ответ на преступные атаки РФ Украина наносит успешные и мощные удары в глубь России.

Какие виды оружия используются для этого, рассказал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

«Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. (Ракета — Ред.) „Паляница“ уже в десятках случаев начала поражать военные составы врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим — Ред.) не об единичных случаях», — сказал он.

Также Зеленский отметил реактивную ракету-дрон «Рута». По его словам, «Рута» впервые поразила цель в 250 километрах — морскую вышку.

Наибольшим успехом он назвал украинский БПЛА «Лютый».

«Было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. Произошедшее — это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага — до 20% от потребности, разные оценки есть — от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенен. На наш взгляд, до 20% сегодня», — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что за последнюю неделю было применение ракет «Нептун» и «Фламинго».

«Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия», — подытожил он.