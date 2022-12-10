Не только Нобелевская премия мира: Зеленский сообщил о важных новостях из Норвегии

Скандинавская страна объявила о новом пакете поддержки для украинской энергетики в размере 100 миллионов долларов.

В субботу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных новостях, поступивших из Норвегии.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

"Есть новый пакет поддержки от этой страны объемом 100 миллионов долларов. И именно для обновления нашей энергосистемы после этих российских ударов. Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина получает от этой скандинавской страны и оборонную, и экономическую и очень важную политическую поддержку, а также большую гуманитарную помощь.

"Помогает Норвегия и с закупкой газа. Будем работать вместе и над восстановлением Украины. Я еще раз хочу вас поблагодарить”, — сказал он.

Также украинский президент отметил, что во время церемонии вручения Нобелевской премии мира, которая проходила в этот день в столице Норвегии, впервые прозвучал украинский язык. Он поздравил Центр гражданских свобод и его руководительницу Александру Матвийчук с лауреатством, а также всех украинских правозащитников с таким признанием.

“Символично, что церемония проходит именно в этот день – в Международный день прав человека. В Украине до этого года не было национального дня благодарности и уважения к правозащитному движению – всем, кто посвящает жизнь защите и восстановлению прав людей. Теперь такой день установлен и будет отмечаться ежегодно именно 10 декабря – День прав человека”, – заявил президент.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в столице Норвегии Осло прошла торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира по Украине, России и Беларуси. Нобелевский комитет в этом году отметил украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

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