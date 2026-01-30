Не только Одесса и Николаев: РФ имеет еще одну цель на юге Украины

Одесса. / © Pixabay

Реклама

Российская Федерация не отказывается от своих замыслов захватить Одессу и Николаев. Однако важен для Москвы еще и поселок Затока в Одесской области.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный аналитик Иван Тимочко в эфире «Новости. Live».

«Что касается разговоров о попытках россиян войти в Одессу и Николаев, то здесь наверняка стоял вопрос о контроле торговых путей. Мое субъективное мнение у россиян был расчет взять под контроль Залив, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье», — считает он.

Реклама

Заметим, что в течение декабря 2025 года РФ усилила свои атаки на Одессу и область. В частности, под прицелом находилась не только энергетика, но и черноморский порт. В результате «прилетов» погибали люди, были повреждены инфраструктурные объекты, склады и т.д. Да, Москва стремилась и стремится полностью заблокировать морской экспорт Украины, который обеспечивает 90% аграрных поставок.

Кроме того, политолог Андрей Ткачук подчеркивал, что цель ударов РФ в южные районы Одесской области — отрезать Бессарабию. от материковой части Одесщины и вопрос усложнить нашу логистику, в частности, логистические маршруты в Европу

Напомним, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что дальнейшее пребывание российских военных на территории непризнанного Приднестровья несет угрозу не только Украине, но и Европе. На вопрос, рассматривает ли Украину вариант силовой помощи, глава МИД намекнул, что для этого нужно обращение Кишинева за помощью.