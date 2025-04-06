Не только оружие: Зеркаль объяснила, какую помощь может потерять Украина из-за ухудшения отношений с США

Военная помощь от США / © ТСН.ua

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Для Украины важно сохранять хорошие отношения с США, поскольку Вашингтон оказывает помощь нашей стране во многих сферах — не только военной, но и финансовой.

Это подчеркнула украинская дипломат, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в Мосейчук Podcast.

«До июня у нас есть возможность получить то оружие, которое еще Байден выделял Украине, и я думаю, что это оружие для нас важно. Мы уже видели, как [снабжение оружия] останавливается… Трамп не обязан его выдать», — отметила она.

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При этом Зеркаль отметила еще одну проблему, которая может возникнуть в случае ухудшения отношений с США — Украина может не получить все средства из макрофинансовой помощи, которые должны прийти во второй половине этого года.

«Сможем ли мы выжить без этих денег? Сомневаюсь. Ибо [финансовая помощь] рассчитана так, что в первой половине года нас поддержит Европа, а во второй половине, в конце, мы получим деньги от США. И на это рассчитан наш бюджет», — объяснила она.

Именно поэтому, считает дипломат, Украине нужно оставаться интересной для США.

Напомним, 6 апреля госпожа США в Украине Бриджет Бринк сообщила, что американская военная помощь для Украины поступает ежедневно.