Не только Patriot: как скоро Украина может создать перехватчик баллистики ПВО Freya

ПВО (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Украинская компания Fire Point уже протестировала ракету для нового комплекса ПВО Freya. Этот перехватчик был проверен на максимальной скорости и при крутых маневрах. Когда система сможет сбивать баллистические ракеты, теперь зависит только от того, как быстро европейские партнеры передадут свои технологии.

Об этом сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью LIGA.net.

Что известно о ПВО Freya?

По его словам, этот проект может стать более быстрым и более дешевым аналогом американского комплекса Patriot. Однако для его завершения Украине необходима иностранная техническая документация относительно радаров, головок самонаведения и каналов передачи данных (даталинков). Межгосударственные согласования уже находятся на финишной прямой.

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«У нас очень быстро двигается сейчас весь бюрократический аппарат. Это оксюморон, но это так. И все понимают значимость этого проекта. Пошел на раскачку, это год, но сейчас мы бежим. Сейчас подписан меморандум с кучей стран. Там последний меморандум был подписан министрами обороны Германии и Украины. И это основание для того, чтобы нам начали передавать какую-то техническую документацию радаров по поводу головок самонаведения по поводу даталинков. И мы начали его интегрировать в свой перехватчик», — отметил Денис Штиллерман.

Конструктор добавил, что европейские оборонные компании тоже начали реагировать довольно быстро. В то же время он отметил, что на темпы разработки антибалистической системы может повлиять сезон летних отпусков на Западе из-за тамошнего образа жизни.

Когда в Украине заработает ПВО Freya?

Относительно сроков готовности комплекса Штилерман объяснил: если с украинской баллистической ракетой все зависит только от наших разработчиков, то в проекте Freya главное — это работа с партнерами. Пока Украина не получит иностранные документы, назвать точные даты невозможно, ведь европейские детали, вероятно, придется еще дорабатывать.

Оценивая потенциальные цели для будущей системы ПВО, главный конструктор высказал мнение, что комплекс разрабатывается прежде всего для противодействия российским Искандерам.

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«„Кинжалы“, по-видимому, нет смысла перехватывать, потому что они никуда не попадают. Мы видим, что они в аэродром Старкон не могут попасть, а там большой аэродром достаточно. А против „Искандеров“ — это достаточно медленная ракета и все будет зависеть от ОСН и от радаров», — резюмировал Денис Штиллерман.

Украина нуждается в ракетах для Patriot — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, потому что Россия пытается сломить сопротивление Киева постоянными ударами баллистики.

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Также советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флэшом» положительно оценил перспективы налаживания в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot после заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить украинским производителям соответствующую лицензию.

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