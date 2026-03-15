Не только Patriot: Зеленский назвал систему ПВО, которая может сбивать баллистику

ПВО SAMP/T / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T. Ее планируют протестовать для перехвата баллистических ракет.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами в субботу, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, в настоящее время в Европе именно SAMP/T является фактически единственной альтернативой другим современным системам ПВО. Украина проверит, способна ли эта система эффективно сбивать баллистические цели.

Президент также отметил, что из-за войны войны на Ближнем Востоке существует риск сокращения поставок систем ПВО для Украины. В этой связи Киев ведет переговоры с партнерами о возможности получения дополнительных комплексов из составов союзников.

«Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая альтернатива. И, безусловно, мы с Эмманюэлем Макроном договариваемся, что Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь», — резюмировал глава государства.

Ранее говорилось, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Первая же прошла испытание и может поражать цели на сотни километров, а вторая будет иметь дальность до 800 км. Новые ракеты будут вдвое дешевле ATACMS, но с высокой точностью и эффективностью. Планируется запускать их с мобильных пусковых установок, замаскированных под грузовики, что усложнит обнаружение.