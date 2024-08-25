Не только Плутон: сколько на самом деле карликовых планет Солнечной системы и как они выглядят

Плутон – самая большая карликовая планета, диаметром более 2300 км.
Пока известно, что в Солнечной системе существует 8 обычных планет и 5 карликовых планет. Это такие объекты в порядке удаления от Солнца. В то время как Плутон не является планетой много лет назад.
Об этом пишет IFLScience.
Церера — самый большой объект в главном поясе астероидов и его еще 50 лет назад считали обычной планетой. Его диаметр составляет более 900 км и у него нет спутников.
Плутон — самая большая карликовая планета, диаметром более 2300 км, имеющая 5 спутников.
Макемаке – транснептуновый объект, имеющий 1 спутник и его диаметр составляет примерно 1500 км.
Хаумеа – карликовая планета, которая имеет 2 спутника.
Эрида – самая дальняя карликовая планета со средним радиусом 1160 км.
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