Не только Плутон: сколько на самом деле карликовых планет Солнечной системы и как они выглядят

Пока известно, что в Солнечной системе существует 8 обычных планет и 5 карликовых планет. Это такие объекты в порядке удаления от Солнца. В то время как Плутон не является планетой много лет назад.

Об этом пишет IFLScience.

Церера — самый большой объект в главном поясе астероидов и его еще 50 лет назад считали обычной планетой. Его диаметр составляет более 900 км и у него нет спутников.

Карликовые планеты

Плутон — самая большая карликовая планета, диаметром более 2300 км, имеющая 5 спутников.

Карликовые планеты

Макемаке – транснептуновый объект, имеющий 1 спутник и его диаметр составляет примерно 1500 км.

Карликовые планеты

Хаумеа – карликовая планета, которая имеет 2 спутника.

Карликовые планеты

Эрида – самая дальняя карликовая планета со средним радиусом 1160 км.

Карликовые планеты

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