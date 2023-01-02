Не только побеждать, но и наступать: Маломуж рассказал о готовности Украины к освобождению своих территорий

Новый год – это переломный этап в изменении психологии украинцев, говорит генерал Николай Маломуж.

Президент РФ Владимир Путин надеется запугать украинцев путем ракетного террора, но обстрел лишь сильнее сплачивает украинцев. Украина готовится полностью освобождать свои территории.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Путин не может смириться, что дух украинцев настолько высок, что объединяет людей в защиту. Он хочет его подавить любым способом. Последние удары показали наоборот, что люди не только взбешены на Россию и готовы дальше с ней воевать, а уже даже прямо в процессе нанесения удара не прячутся, а прямо кричат и обзывают любым способом Путина или славят Вооруженные силы", — сказал Маломуж.

По его словам, украинцы отдают себе отчет, что могут не только победить врага, но и могут наступать и освобождать свои территории от захватчика.

"И потому Новый год это как раз и переломный этап, и не только в стратегической психологии, что мы можем побеждать агрессора и побеждаем. Это как раз этап именно изменения психологии, что мы можем наступать и освобождать территории полностью нашего государства в этом году. Этот формат очень важен, когда для бойцов и командиров уже есть позиция, что мы готовы к освобождению нашей территории, к освобождению наших земель, нашего народа", — отметил Маломуж.

Он добавил, что российские разведывательные системы пытаются выявить места дислокации украинского ПВО, но она в Украине гибкая.

"И то, что противник пытается ее пробить, уже не работает фактически", — резюмировал он.

Во время тревоги украинцы пели государственный Гимн

Напомним, в ночь на 1 января Россия пыталась атаковать украинские города и Киев, в частности. В столице воздушная тревога звучала около трех часов. Работали силы ПВО.

Впрочем, звуки взрывов и атаки дронов не испугали украинцев – люди громко пели Гимн Украины.

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