Не только Покровск: украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке

В связи с тяжелой ситуацией в Покровском направлении украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке.
Украинцев, проживающих вблизи Покровска, просят эвакуироваться из-за наступления российских оккупантов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она.
Верещук объяснила, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны, а также подчеркнула, что "жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего".
Верещук также дала контакты, по которым можно обратиться для эвакуации:
- Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121
- Покровское общество: 0-800-300-101
- Селидовское общество: 080-033-64-54
- Мирноградская община: 050-648-15-19
- Минреинтеграция: 15-48.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области.
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