Не только Покровск: украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке

В связи с тяжелой ситуацией в Покровском направлении украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке.

Украинцев, проживающих вблизи Покровска, просят эвакуироваться из-за наступления российских оккупантов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она.

Верещук объяснила, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны, а также подчеркнула, что "жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего".

Верещук также дала контакты, по которым можно обратиться для эвакуации:

Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121

Покровское общество: 0-800-300-101

Селидовское общество: 080-033-64-54

Мирноградская община: 050-648-15-19

Минреинтеграция: 15-48.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области.

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